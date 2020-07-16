الراعي لـ” فاتيكان نيوز”: يوجد نوع من هيمنة من “حزب الله” على الحكومة والسياسة اللبنانية

رأى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي انّه “يوجد نوع من الهيمنة من طرف حزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية ما سبّب ازمة سياسية في البلد”.

واعتبر البطريرك الراعي في حديث لموقع “فاتيكان نيوز” انّ “لا خلاص للبنان الا من خلال نظام الحياد الفاعل والايجابي والملتزم وهذا يخرجنا من هيمنة اي فئة لبنانية ويخرجنا ايضا من النزاعات والصراعات السياسية او العسكرية الاقليمية والدولية”.

واشار الراعي الى انّ “الحياد الايجابي هو ان يكون لبنان متلزما في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا السلام والاستقرار في المنطقة من دون الدخول في أي حلف سياسي او عسكري”، لافتا الى انّ “لبنان اليوم متروك من الدول العربية لا سيّما دول الخليج اضافة الى الدول الاوروبية والولايات المتحدة وهم يقولون انهم لا يستطيعون مساعدة لبنان بسبب هيمنة حزب الله”.

وقال الراعي: “لسنا ضد حزب الله بل نقول اننا نريد العيش مع بعضنا بالمساواة ولبناء سليم للمجتمع اللبناني ولا حلّ بذلك الا بالخروج من الاحداث السياسية والعسكرية في المنطقة”.

واضاف: “مستمرون في شرح مبدأ الحياد مع القيادات اللبنانية والشعب اللبناني في المرحلة الاولى وبعدها مع سفراء الدول الاجنبية والعربية ثمّ مع الكرسي الرسولي حتى يصل الموضوع الى الامم المتحدة”.