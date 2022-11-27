الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
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الراعي لـ معطلي الجلسات: اكشفوا عن نيّاتكم

منذ 36 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس الأحد من كنيسة مار مارون في روما، “لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع في مجلس النواب وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب؟”.

وقال الراعي: “لا يستطيع مجلس النواب مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب الرئيس”، وتوجّه إلى معطلي الجلسات بالقول: “اكشفوا عن نيّاتكم”.

وأضاف: “لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لانتخاب رئيس خصوصاً ان ما يحصل في المنطقة لا يعد بوجود حلول إنّما الخطر من نشوء حروب”.

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