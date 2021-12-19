الراعي: للتوقّف عن التشكيك بالقضاء

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “أليس من المعيب أن يُصبح انعقاد الحكومة مطلباً عربياً دولياً بينما هو واجب لبنانيّ دستوريّ؟ كيف تُمعن فئة نافذة بتعطيله باسم الميثاقية؟”

ودعا الراعي في عظة قداس الأحد إلى التوقّف عن التشكيك بالقضاء واستمرار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر أنه بعدم انعقاد مجلس الوزراء تتعطّل السلطة الإجرائية والحركة الاقتصادية والحركة المالية والحياة المصرفية، ويفتقر الشعب أكثر فأكثر، أهذا ما يقصده المعطّلون؟

وأضاف الراعي: “ليت المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى انسانيتهم ليخلّصوا لبنان وتلتقي مساعيهم مع المساعي الدولية لإنقاذ لبنان.”