الراعي للرئيس عون: ظرفٌ دقيق للغاية ونصلّي معكم لأجل السلام

منذ 35 دقيقة
البطريرك الراعي

توجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية، بالقول: “وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن اجل إخراجه من المحنة التي تعيشونها مع معاونيكم في الحكم ومع الشعب اللبناني كافة، وانا نصلي معكم من اجل احلال سلام دائم وعادل على الارض اللبنانية بكاملها وبدء خطة اعادة الإعمار”.

وأضاف البطريرك الراعي من دير مار اشعيا: “نرفع انظارنا إلى لبنان الجريح والمتألم، لكنه الغني بنعمة الله التي تصنع فيه العظائم، لأنه وطن الرسالة والدعوة، وطن القداسة والشهادة، وطن الشركة والتنوع، أرض أرادها الله منارة في هذا الشرق. نصلّي كي يجعلنا الله ارادة وطنية صادقة، وجهداً مستمراً للخروج من عقلية المحاصصة والتعطيل والإنغلاق، نحو فكر وطني جامع، يبني ولا يهدم، يوحّد ولا يفرّق”.

