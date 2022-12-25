الراعي: للكف عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس عيد الميلاد الكف عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الى المؤسسات الدستورية وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة المالية والاقتصادية والاجتماعية والشعب من فقره وحرمانه وقهره.

وقال الراعي: “النفور المتبادل بين السياسيين يمنعهم من التحاور للخروج من أزمة انتخاب الرئيس وأنين الشعب الجائع لا يبلغ آذان المسؤولين وضمائرهم”.

وأضاف: “يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره”.