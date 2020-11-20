الراعي للمسؤولين: نهبتم الدولة ولا تعرفون ما هو الجوع

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان بدل عمل المسؤولين على بناء الدولة يقومون بهدمها.

واستنكر البطريرك الراعي في خلال استقباله وفدا من المجموعات السيادية، “الوضع ولا نستثني أحدا فالكل مسؤول ولا أحد يضحي بشيء”، مضيفاً “نهبتم الدولة ولا تعرفون ما هو الجوع وتقبضون من دون عمل ولن نسكت بل نوجّه في عظاتنا النعوت لأن الصمت موافقة على ما يحصل”.

وتابع البطريرك “اذا لم نقل آخ لا أحد يسمعنا لذلك لن نسكت ولسنا موافقين على الواقع”، مشيراً الى ان بيروت تُهدم والضحايا يسقطون، فيما تبدو بلدية بيروت غير معنية وكذلك الإدارات والوزارات”.

وأكد أن الشعب يبقى مصدر السلطات وقال “اذا حدا حامل همّ الدولة فهو الشعب”.

ولفت الى ان اللبنانيين وجدوا هويتهم عندما طرح نظام الحياد فلبنان هذا البلد الصغير لا يريد الحرب ولا الدخول في احلاف وصراعات دولية.