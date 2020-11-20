استمع لاذاعتنا

الراعي للمسؤولين: نهبتم الدولة ولا تعرفون ما هو الجوع

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 12:54 مساءً
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان بدل عمل المسؤولين على بناء الدولة يقومون بهدمها.

واستنكر البطريرك الراعي في خلال استقباله وفدا من المجموعات السيادية، “الوضع ولا نستثني أحدا فالكل مسؤول ولا أحد يضحي بشيء”، مضيفاً “نهبتم الدولة ولا تعرفون ما هو الجوع وتقبضون من دون عمل ولن نسكت بل نوجّه في عظاتنا النعوت لأن الصمت موافقة على ما يحصل”.

وتابع البطريرك “اذا لم نقل آخ لا أحد يسمعنا لذلك لن نسكت ولسنا موافقين على الواقع”، مشيراً الى ان بيروت تُهدم والضحايا يسقطون، فيما تبدو بلدية بيروت غير معنية وكذلك الإدارات والوزارات”.

وأكد أن الشعب يبقى مصدر السلطات وقال “اذا حدا حامل همّ الدولة فهو الشعب”.

ولفت الى ان اللبنانيين وجدوا هويتهم عندما طرح نظام الحياد فلبنان هذا البلد الصغير لا يريد الحرب ولا الدخول في احلاف وصراعات دولية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

بعلبك - الهرمل
قوة من الجيش دخلت حي الشراونة بعد اشتباكات بين عائلتي جعفر و زعيتر
حسان دياب
دياب: جدار الفساد سميك جداً و لن نستسلم لليأس
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
وزيرة العدل: من الممكن أن تكون “الفاريز ومارسال” تعرضت لضغوط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا
لا مسحات أنف مزعجة.. اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا!
صورة للفضاء الخارجي
“السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة
ميليشيا حزب الله
دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب