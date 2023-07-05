الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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الراعي: لمؤتمر دوليّ خاصّ بلبنان

منذ 33 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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لفت البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال مؤتمر “رؤية جديدة للبنان دولة مدنية لا مركزية حيادية” في الصرح البطريركي في بكركي، الى أنّ “المسؤولين في لبنان لا يجلسون سويّاً على طاولة الحوار لأن مصالحهم الخاصّة أهمّ من المصلحة العامّة”، داعياً الى “مؤتمر دولي خاصّ بلبنان”.

وتابع قائلا: “لا تريدون مؤتمراً دولياً خذوا “وثيقة لقاء الهويّة والسيادة” وطبّقوها بإخلاص وإرادة وتجرّد من المصالح وبمحبّة للوطن وللشعب اللبناني”، معتبراً ألا “حوار إن لم نتعمّق بالأسباب الموجبة، أي المبادئ الأساسية لكل حكم يجب أن يصدر”.

وسأل الراعي “إن لم نستطع الجلوس حول طاولة الحوار والتحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟”.

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