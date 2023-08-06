الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: لنجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في كلمة وجهها إلى شباب لبنان، إلى أنّهم “القوة التجددية في الكنيسة والمجتمع والدولة. سلاحكم صلاتكم، ذخيرتكم الحقيقة والمحبة، لتقوموا إلى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الادارات العامة”، مشددًا على أنّه “منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده لإعادة الأمل لإحياء لبنان الذي ضرب سياسيوه كل مفاصل الدولة وإداراتها الرسمية، وقيادات متجردة وواعية، أنتم (الشباب) الأمل في إحياء لبنان”.

وأوضح، خلال عظة ألقاها بعد القداس الإلهي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان في دير سيدة بزمار، أنّ “شبيبة اليوم في مواجهة تحديات الحاضر التي تصقل شخصياتهم، فلا تتهربوا من أيّ تحدٍ في طريقكم. يسعدنا أنّ نختتم اليوم العالمي للشباب في لبنان، وهو يوم لا يمكن أن يتم نسيانه وبخاصة في هذا الوقت الذي يقيم البابا فرنسيس الاحتفال نفسه في البرتغال بمشاركة الشبيبة الآتية من مختلف بلدان العالم”، كما ذكر أنّ “الإنسان حوّل عقله من مركز الحقيقة إلى طاقة الكذب، وحوّل إرادته من مركز الخير إلى طاقة الشر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون
    شائعات عن وفاة الرئيس عون!
    توقيف - تعبيرية
    توقيف متحرش ومعتد على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في صيدا
    النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا
    بعد مرور 200 يوم على اعتصامه وصليبا.. ماذا قال خلف؟

    الأكثر قراءة

    وليم نون
    وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
    السعودية -لبنان
    السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
    مخيم عين الحلوة
    الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة