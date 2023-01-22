الراعي لنواب الأمة: أنتم مسؤولون عن وصمة العار... مهزلة!

توجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى نواب الأمة بالقول: “أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار التي تلحق بلبنان من خلال فقدانه التصويت في الأمم المتحدة”.

وأضاف الراعي خلال عظة الأحد: “مهزلة جلسات الإنتخاب مستمرّة وعلى المسؤولين الوقوف وقفة ضمير أمام الشعب المقهور وحال الدولة التي تتفكك أوصالها”.

وتابع: “الدولار تجاوز الخمسين ألفاً والبنزين ناهز المليون فكيف سيعيش الشعب؟ وهذه الحكومة مستقيلة ومهمّتها تصريف الأعمال وعملها محصور بالحفاظ على الحد الأدنى من شؤون المواطنين”.