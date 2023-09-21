الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: لن نترك التلاميذ وحريصون على إبقاء المدارس مفتوحة

منذ 15 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ المدارس الكاثوليكية لن تترك التلاميذ مهما كان الظرف، والكنيسة حريصة على إبقاء المدارس مفتوحة، مهما كلّف الأمر.

وأوضح البطريرك في حديث إلى “mtv”: “أنا في جولة اغترابية في أستراليا حيث يقوم عدد كبير من أبناء الجالية (مسلمين ومسيحيين) بمساعدة أهلهم في لبنان، الناس تتجاوب مع المطران في سيدني وسائر البعثات الروحية لمساعدة المدارس في لبنان”.

وتابع: “بعض الأفراد يساعدون المدارس والأهل ونشكرهم من كل قلبنا. الكنيسة ورهبانياتها حريصة على إبقاء المدارس مفتوحة مهما كلّف الأمر”، مضيفًا: “الطبقة المتوسطة خسرناها في لبنان وحلّت مكانها طبقة فقيرة ولهذا أصبحنا في الوضع الراهن”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الأب يوسف نصر
    الأب نصر: همّنا الأساسي فتح المدارس.. ولإيجاد حلول تُرضي كلّ الأطراف
    وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم
    وزير الدفاع للسفيرة الأميركية: نجمع المعلومات لكشف هويّة مطلق النار
    السفارة الأميركية
    "وقاحة" في ردّات الفعل.. ما هي الرسالة خلف حادثة السفارة؟!

    الأكثر قراءة

    كويكب يقترب من الأرض
    قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
    ذبح بالسكين
    ذبح زوجته.. ثمّ ذبح نفسه!