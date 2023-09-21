الراعي: لن نترك التلاميذ وحريصون على إبقاء المدارس مفتوحة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ المدارس الكاثوليكية لن تترك التلاميذ مهما كان الظرف، والكنيسة حريصة على إبقاء المدارس مفتوحة، مهما كلّف الأمر.

وأوضح البطريرك في حديث إلى “mtv”: “أنا في جولة اغترابية في أستراليا حيث يقوم عدد كبير من أبناء الجالية (مسلمين ومسيحيين) بمساعدة أهلهم في لبنان، الناس تتجاوب مع المطران في سيدني وسائر البعثات الروحية لمساعدة المدارس في لبنان”.

وتابع: “بعض الأفراد يساعدون المدارس والأهل ونشكرهم من كل قلبنا. الكنيسة ورهبانياتها حريصة على إبقاء المدارس مفتوحة مهما كلّف الأمر”، مضيفًا: “الطبقة المتوسطة خسرناها في لبنان وحلّت مكانها طبقة فقيرة ولهذا أصبحنا في الوضع الراهن”.