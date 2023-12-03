الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: ما معنى الهدنة الإنسانية إذا كانت تمهيدا لـ "حرب ضروس" بعد استراحة؟

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2023 11:08 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أسِف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، “لانتهاء الهدنة في غزة وتحميل الشعب البريء نتائج الحرب المدمرة”، متسائلا “ما معنى الهدنة الانسانية اذا كانت تمهيدا لحرب ضروس بعد استراحة؟”.

وخلال عظة الأحد في بكركي، أكد أن “لا أحد في لبنان يريد امتداد الحرب إلى الجنوب وأهلنا اللبنانيين الأمنين هناك. وإذا امتدت إلى الجنوب لا سمح الله لا أحد يعرف أين تتوقف وما ستخلف من ضحايا ودمار، ونصلي لله كي يبعدها عنا”، معتبراً أنه “لا يمكن ان يُرغم الشعب اللبناني على تحمل أوزار حرب ليس لهم فيها أي شيء”.

وتابع الراعي، “نصلي كي يدرك المسؤولين في لبنان أنهم ملزمين بثلاثية السماع والتأمل والنطق، للخروج من شرنقة مصالحهم والتلاقي من أجل البحث في أسباب التعثر واللاثقة المتبادلة”.

ورأى، أن “عدم انتخاب الرئيس واقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسسات الدستورية والادارات العامة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب غسان حاصباني
"إنها مسرحية".. حاصباني: ماذا تعني قواعد الاشتباك؟
إلقاء القنابل المضيئة فوق قرى جنوب لبنان
غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان.. والقنابل المضيئة لم تغب
طقس لبنان
الأمطار تعود قريبا.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

الأكثر قراءة

حزب الله
تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
عناصر من كتائب القسام
"وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير الدفاع موريس سليم
الراعي استقبل وزير الدفاع: المنطقة تغلي ونحن بلا رأس!