الراعي: ما معنى الهدنة الإنسانية إذا كانت تمهيدا لـ "حرب ضروس" بعد استراحة؟

أسِف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، “لانتهاء الهدنة في غزة وتحميل الشعب البريء نتائج الحرب المدمرة”، متسائلا “ما معنى الهدنة الانسانية اذا كانت تمهيدا لحرب ضروس بعد استراحة؟”.

وخلال عظة الأحد في بكركي، أكد أن “لا أحد في لبنان يريد امتداد الحرب إلى الجنوب وأهلنا اللبنانيين الأمنين هناك. وإذا امتدت إلى الجنوب لا سمح الله لا أحد يعرف أين تتوقف وما ستخلف من ضحايا ودمار، ونصلي لله كي يبعدها عنا”، معتبراً أنه “لا يمكن ان يُرغم الشعب اللبناني على تحمل أوزار حرب ليس لهم فيها أي شيء”.

وتابع الراعي، “نصلي كي يدرك المسؤولين في لبنان أنهم ملزمين بثلاثية السماع والتأمل والنطق، للخروج من شرنقة مصالحهم والتلاقي من أجل البحث في أسباب التعثر واللاثقة المتبادلة”.

ورأى، أن “عدم انتخاب الرئيس واقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسسات الدستورية والادارات العامة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري”.