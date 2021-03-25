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الراعي: مصمّمون على مواصلة مسيرة إنقاذ لبنان ولن نيأس

منذ 20 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على “أنّنا بحكم مسؤوليّة هذا الصرح الوطنيّة والتاريخيّة، مصمّمون على مواصلة مسيرة إنقاذ لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين، ولن نيأس”.

وأضاف: “لهذا السبب طالبنا بتحرير الشرعية والدولة، ووجهنا نداء إلى أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد العرب والعالم لمساعدة لبنان, ولهذا السبب اقترحنا اعتماد الحياد الناشط ليستعيد لبنان توازنه واستقراره, ولهذا السبب دعونا الأمم المتحدة إلى رعاية مؤتمر دولي خاص بلبنان” .

وفي عظة قداس عيد البشارة, جدد الراعي الدعوة “للنهوض من كبوة تأليف الحكومة فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدمها إلى رئيس الجمهورية ويتشاورا بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا على الاسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق.”

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