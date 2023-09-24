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الراعي من استراليا: لن نسكت عن تغييب الرئيس المسيحي الوحيد

منذ 4 دقائق
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: “القانون والدستور مستباحان في لبنان من قبل النافذين ومخالفات أي عضو في أي حزب يتم طمسها من قبل الحزب نفسه الذي يحمي المرتكب”.
وأضاف الراعي من قداس اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في استراليا: “في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة”.

وتابع “الكنيسة لن تسكت عن كل السلبيات في لبنان ولن تتعب في التزامها برسالتها عبر مؤسساتها التربوية والاجتماعية والاستشفائية”.

وشدد على أن “الكنيسة لم تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية”.

وتوّجه الراعي للبنانيين في استراليا بالقول: “سجّلوا نفوسكم في السجلات اللبنانية كي تحافظوا على وجودكم”.

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