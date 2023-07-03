الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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الراعي من بشري: هذه ليست مجرد حادثة.. والخوف أن يستمرّ القضاء بتخاذله

منذ 9 ساعات
الراعي ترأس جنازة هيثم ومالك طوق في كنيسة السيدة في بشرّي

الراعي ترأس جنازة هيثم ومالك طوق في كنيسة السيدة في بشرّي

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دعا البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى “ترسيم الحدود في منطقة القرنة السوداء وإنهاء الفتنة، كما دعا إلى كشف الفاعل أو الفاعلين في جريمة قتل هيثم ومالك طوق والاقتصاص منهم”.

الراعي لفت خلال ترؤسه جنازة هيثم ومالك طوق في كنيسة السيدة في بشرّي، إلى أننا “نؤمن بالدولة ونعرف حدودنا ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة”، موضحًا أنّ “شباب بشري يعلنون دائمًا استعدادهم للحل، ونحن جميعًا تحت سلطة القانون العادل”.

فيما شدد الراعي على أنّه “لو قام القضاء بعمله لما كنا وصلنا اليوم إلى مأساة القرنة السوداء”، مشيرًا إلى أنّ “الخوف أن يستمرّ القضاء بتخاذله فيفلت المجرمون من يد العدالة وسيشرّع ذلك الأبواب لشريعة الغاب”.

وأضاف في العظة: “نطالب بالعدالة في ترسيم الحدود وإنهاء هذه المسألة الشائكة وبقيام الدولة، ولطالما دافعنا عن أرضنا وقدّمنا الشهداء ونحن من قاومنا كلّ محتلّ ونريد دولة تبسط سلطتها بشكل كامل وشامل”.

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