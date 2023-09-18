الراعي من سيدني: كلنا مدعوون للحفاظ على دور وطننا الخاص في المنطقة

انتقل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق إلى سيدني في ختام زيارته إلى ملبورن، حيث قال إنّ “لبنان يسمى الوطن الروحي للموارنة لأنهم على أرضه كتبوا إرثهم وتاريخهم وروحانيتهم، وفي لبنان قديسينا الكبار، لذلك نبقى مشدودين إلى هذا البلد كوطن روحي وكلنا مدعوين للحفاظ عليه حتى لا يندثر دوره الخاص في هذه المنطقة المشرقية، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الموارنة المقيمين والمنتشرين حول العالم”.

الراعي شدد على أننا “لا نفقد أبدًا الرجاء حتى يبقى لبنان كما قال البابا يوحنا بولس الثاني، حاملًا رسالته للشرق والغرب، ويحافظ عليها كقيمة ثمينة حضارية”.

وكان خادم رعية مار مارون الأب جيفري عبدالله، قد ألقى كلمة رحب فيها بالبطريرك الراعي والوفد المرافق والحضور، ثم تحدث عن “تاريخ الوجود الماروني في أستراليا منذ إنشاء أول كنيسة قبل 126 سنة”.

كما شرح “التطور الذي شهدته الأبرشية المارونية منذ تأسيسها مع المطران عبدو خليفة، وصولًا إلى اليوم مع المطران طربيه الذي أضيفت إلى مسؤولياته الأبرشية منطقة أوقيانيا أخيرًا”.