الراعي: نتفهم قرار الدول الصديقة بعدم توفير الدعم من دون تشكيل حكومة انقاذ

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد إلى أن “لبنان سيخرج من تحت الأنقاض، وسيعود دولةً مستقلّة سيدة وحرّة وحيادية”، مشدداً “لو أدركت الجماعة الحاكمة خصوصية وهوية لبنان لما سلكت درب الفساد”.

وأضاف الراعي “نحيي المجموعات المنتفضة على ظلم الأمر الواقع والمحاصصة، فالسلطة الحاكمة التي لا يمكنها تأمين أدنى مقومات الحياة أعلنت فشلها بنفسها”، مشيراً إلى أنه “حان الوقت لترشيد الدعم من دون المساس بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، فالمستودعات مليئة بالمواد الغذائية والأدوية والشعب اللبناني يدفع الثمن”.

وسأل الراعي، “أين القوى الأمنية من مكافحة الإحتكار؟ فهل استقالت الدولة من مهامها؟ أم هي متواطئة على شعبها؟” لافتاً إلى أنه “نتفهم قرار الدول الصديقة بعدم توفير الدعم من دون تشكيل حكومة انقاذ”.

وجدّد الراعي الدعوة إلى “مؤتمرٍ دولي برعاية منظمة الأمم المتحدة لحلّ مشاكل لبنان، بالإضافة الى الاتّجاه نحو الحياد”.