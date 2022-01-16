الراعي: نحذّر من تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية لأمور مشبوهة

أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى اننا “نتطلع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم نخباً وطنية جديدة، والانتخابات الرئاسية ليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك في الوطن”.

ولفت الراعي خلال عظة الأحد من بكركي، الى اننا “نحضّ القوى السياسية والقوى المنتفضة على أن تخوض الانتخابات بنيّة التغيير لا الإلغاء”، محذرا من اللجوء إلى تعطيل الانتخابات لأهداف خاصة مشبوهة”.

وشدد الراعي على ان “التعطيل والتصعيد المتزايد واختلاق المشاكل الدبلوماسية لا تطمئن الشعب ولا الأصدقاء”.

كما رأى ان “لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء اما وقد تقررت دعوته إلى الانعقاد في جلسة مشروطة للأسف ببندين هما الموازنة والتعافي الاقتصادي نأمل ذلك مدخلا إلى الانعقاد الدائم من دون شروط”.