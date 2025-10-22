الراعي: نحيي الرئيس عون على كل ما يقوم به لتطمين اللبنانيين أن الحرب انتهت

شارك غبطة البطريرك الراعي في لقاء جامع بدعوة من سفيرة لبنان لدى إيطاليا، كارلا جزار، وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي، فادي عساف، بحضور بطاركة الكاثوليك في لبنان، سفراء دول، نواب من البرلمان الإيطالي، وأبناء الجالية اللبنانية في إيطاليا.

تخلل اللقاء كلمات ترحيب وشكر من السادة السفراء أصحاب الدعوة وكانت لغبطة البطريرك كلمة شكر، جاء فيها:

“يسعدني أن أهنئ إيطاليا بسفراء لبنان الجدد والذين نفتخر بهما، يمثلان بخبرتهما أجمل صورة عن لبنان، كما نفتخر بجاليتنا اللبنانية الإيطالية ودورها الفاعل في وطن جديد احتضنهم بمحبة.

واليوم نحن نعيش الغبطة معكم بقديسنا الجديد المطران الشهيد مالويان، فكلما هيمنت ظلمة الأرض، سطعت علينا أنوار السماء بقديس جديد.

ونحيي معكم رئيس جمهوريتنا اللبنانية العماد جوزف عون، على كل ما يقوم به لأجل تطمين اللبنانيين أن الحرب انتهت وابتدأت مساعي ورشة الإعمار”.