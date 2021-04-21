الأربعاء 9 رمضان 1442 ﻫ - 21 أبريل 2021 |
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الراعي: نريد حكومة تعمل على إعادة الهيبة للدولة

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في كلمة له خلال دورة استثنائية لمجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك في ​لبنان​ في ​بكركي​ إلى انه أمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله طالبنا بعقد ​مؤتمر​ دولي خاص بلبنان برعاية ​الأمم المتحدة​ أسوة بسواه من البلدان. وقال: “نضع دولتنا تحت شفاعة أمنا ​مريم العذراء​”.

وذكّر الجماعة السياسية بأنها “موجودة للتنافس من اجل تأمين الخير العام لذلك نطالب بحكومة​ انقاذية قادرة على انتشال لبنان من الانهيار والحد من تفكيك أوصال ​الدولة​”. وشدد على انه “نريد حكومة تعمل على إعادة الهيبة للدولة واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل فالعدل اساس الملك”.

وأوضح ان “هذا الاجتماع هو لانتخاب امين عام للمدارس الكاثوليكية والتداول حول الأوضاع الراهنة وتفعيل خدمة ​المحبة​ الاجتماعية من أجل تعزيز صمود اللبناني”.

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