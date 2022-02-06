الراعي: نشجب كلّ محاولة لتأجيل الانتخابات

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيّتان في حياة كلّ مسؤول سياسي فالأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطنيّ والحكمة هي تعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترام سيادة الدول الأخرى.

وطالب الراعي في عظة الأحد بمحاكمة الفاسدين لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً وتلقي عليه المسؤولية.

وقال: “نشجب كلّ محاولة لتأجيل الانتخابات وليتذكّر النواب أنّهم موكلون من الشعب ولا يحقّ لهم تجديد وكالتهم بلا إذن من الشعب”.

وأضاف: “بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ولا بدّ من رفع يد السلطة عن القضاء وتحقيق فصل السلطات”.