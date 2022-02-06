الأحد 5 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: نشجب كلّ محاولة لتأجيل الانتخابات

منذ 33 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيّتان في حياة كلّ مسؤول سياسي فالأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطنيّ والحكمة هي تعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترام سيادة الدول الأخرى.

وطالب الراعي في عظة الأحد بمحاكمة الفاسدين لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً وتلقي عليه المسؤولية.

وقال: “نشجب كلّ محاولة لتأجيل الانتخابات وليتذكّر النواب أنّهم موكلون من الشعب ولا يحقّ لهم تجديد وكالتهم بلا إذن من الشعب”.

وأضاف: “بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ولا بدّ من رفع يد السلطة عن القضاء وتحقيق فصل السلطات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    ارتفاع بسيط لدولار السوق السوداء.. فكم سجل؟
    الجامعة اللبنانية
    الأساتذة المتفرغون في “اللبنانية”: إضراب تحذيري غداً
    توقعات الطقس في لبنان
    بعد “استراحة محارب”.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة للطفل المغربي في البئر
    “أنقذوا ريان” … العالم العربي يصلّي من أجل نهاية سعيدة
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    بيتكوين وإيثريوم
    توقعات “قوية” للرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك لقيمة بيتكوين وإيثريوم نهاية 2022