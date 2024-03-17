الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: نطالب مع أمهات ضحايا انفجار ٤ آب بالعدالة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2024 10:57 صباحًا
A A A
طباعة المقال

طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة قداس الأحد في بكركي، مع أمهات ضحايا انفجار ٤ آب بـ”العدالة”، مؤكداً أنه: “لن تموت قضية وراءها مطالب”.

وأضاف: “نأسف لتعاطي السياسيين عندنا بالقضاء حتى التعطيل”.

وعن الوضع السياسي في البلاد، رأى الراعي أن “مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدس في العالم كله ايّ لا يُمس”، لافتاً إلى أن “الدستور هو فخر الاوطان وملجأ المواطن”.

وسأل: “كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟”، مشيراً إلى أن بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته.

وتابع: “هل المعطلون وباتوا معروفين لا يريدون انتخاب رئيس لاسباب خاصة ام لغايات أخرى؟ لا يوجد ايّ مبرر لعدم انتخاب رئيس”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بوشكيان: إسرائيل فرضت معادلة الحرب علينا
    عبد المسيح: الأولوية القصوى لدينا هي تطبيق اتفاق الطائف ونزع سلاح حزب الله
    نصّار: ما يقوم به الإعتدال الوطني يشير لتناغم مع برّي

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    الوزير بسام مولوي
    قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات