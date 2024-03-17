الراعي: نطالب مع أمهات ضحايا انفجار ٤ آب بالعدالة

طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة قداس الأحد في بكركي، مع أمهات ضحايا انفجار ٤ آب بـ”العدالة”، مؤكداً أنه: “لن تموت قضية وراءها مطالب”.

وأضاف: “نأسف لتعاطي السياسيين عندنا بالقضاء حتى التعطيل”.

وعن الوضع السياسي في البلاد، رأى الراعي أن “مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدس في العالم كله ايّ لا يُمس”، لافتاً إلى أن “الدستور هو فخر الاوطان وملجأ المواطن”.

وسأل: “كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟”، مشيراً إلى أن بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته.

وتابع: “هل المعطلون وباتوا معروفين لا يريدون انتخاب رئيس لاسباب خاصة ام لغايات أخرى؟ لا يوجد ايّ مبرر لعدم انتخاب رئيس”.