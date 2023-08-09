الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي يبحث وابي المنى تحضيرات زيارته الى الجبل في أيلول

منذ 9 دقائق
البطريرك الراعي خلال استقبال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى

البطريرك الراعي خلال استقبال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى

A A A
طباعة المقال

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد من المجلس المذهبي ومشيخة العقل ضم: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، القاضي غاندي مكارم، امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس اللواء المتقاعد شوقي المصري، عضو المجلس الشيخ سامي عبد الخالق، المدير العام مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريّان حسن ومستشار شيخ العقل الإعلامي الشيخ عامر زين الدين، يرافقهم الوزير السابق يوسف سلامة، حيث تم عرض سبل معالجة الأوضاع الروحية والوطنية المشتركة، ومساهمة الأوقاف المارونية والدرزية وغيرها في بلورة قوة اقتصادية لتثبيت أبناء الجبل في قراهم وطمأنة الشباب الى مستقبلهم.

كما تم عرض التحضيرات لزيارة البطريرك الراعي إلى الجبل والمقررة في الثامن من أيلول المقبل بمناسبة الذكرى ٢٢ للمصالحة المارونية والدرزية في الجبل، وتم تبادل مجموعة من الكتب المتعلقة بالطائفتين المارونية والدرزية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وهب وزرع الأعضاء
    الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء: كل مواطن مسؤول بتطبيق قانون سرّية وهب الأعضاء
    توقيف - سرقة
    الرأس المدبّر لأخطر عصابات سرقة الدّراجات الآليّة.. في قبضة الأمن
    جوازات السفر
    اليكم موعد استقبال جوازات السفر البيومترية

    الأكثر قراءة

    نيمار
    "مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!
    السفارة السعودية في بيروت
    تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
    عقار "ويجوفي" مفيد في إنقاص الوزن وتقليل الإصابة بأمراض القلب
    بعد الكشف عن فوائده لصحّة القلب.. عقارٌ لإنقاص الوزن يُحدث تحوّلًا