الراعي يتحدث عن الانهيار المرعب: ممارسة القضاء بلبنان لا تُطاق

حمّل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “مسؤولية الانهيار المرعب إلى جميع المسؤولين أكانوا حاكمين أم معارضين” قائلاً:

“الحكّام اقترفوا المعصيات وقوى الأمر الواقع انقلبت على هوية لبنان ودستوره ورهنت الأرض والشعب والدولة إلى مشاريع خارجية وقوى المعارضة استرسلت في خلافاتها اليوميّة على حساب القضايا الوطنية ولم تبادر إلى الاتفاق”.

وأضاف خلال عظة الأحد: “جميع اللبنانيين يعيشون نتائج الانهيار على كل الصعد وينبغي إيجاد حلّ له والنهوض منه ولا بدّ من انتفاضة شعبية مصحّحة ومن تغيير وطني وخطة تعاف لمصلحة البلد ومن التوجه إلى الأمم المتحدة لضمان بقاء لبنان حرّاً حيادياً وقوياً”.

وأسف الراعي من ممارسة القضاء في لبنان التي لا تُطاق.

ورأى أنّ “بعض القضاة يُُجمّدون ملفات صحيحة ويُركّبون ملفات وهميّة ويتقاضون عن مذنبين ولا يميّزون بين الجنحة والجناية وكان ينقص القضاء أن يمتنع وزير المال عن غير وجه حق عن توقيع مرسوم هيئة التمييز لكي يبقى التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت معلقاً”.

ولفت إلى أنّ “الكيل طفح”، قائلاً: “سندافع بكل قوانا للحفاظ على لبنان ونريد أن نعيش هنا أحراراً رافعي الرأس في الحضارة والازدهار وثقوا بأنفسكم وبالمستقبل وثقوا بأنّ النصر للحق ونحن أصحاب حق وقضية وإيمان”.