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الراعي يتحدث عن العمى السياسي: الظالم يُبلى بأظلم

منذ 14 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “العمى السياسي تسبّب بانهيار لبنان المتصاعد وهو نابع من المصالح الخانقة والأنانية والأهداف الخبيثة”.

وأضاف في عظة الأحد: “العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية”.

وسأل الراعي: “لماذا توجّهون مسؤوليتكم الدستورية إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟”، وقال: “الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم”.

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