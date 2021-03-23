الراعي يترأس قداس عيد البشارة في الذكرى العاشرة لتوليه السدة البطريركية

تحل بعد غد الخميس 25 آذار، يوم عيد البشارة، الذكرى السنوية العاشرة لتولي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، السدة البطريركية.

وللمناسبة يترأس البطريرك الراعي قداس العيد، الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس، في حضور المطارنة الموارنة والأسرة البطريركية فقط، نظرا للظروف الصحية الراهنة وتدابير الحماية المعتمدة.

وبعد القداس، يتم تقديم الجزء الأول من سلسلة الأعمال الكاملة للبطريرك الراعي، التي جمعها مدير مكتب الاعلام والبروتوكول في البطريركية المارونية المحامي وليد غياض، ويحققها جورج عرب، وتصدر بالتعاون مع رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان.

ويتناول الإصدار الأول، زيارات البطريرك الراعي الراعوية خارج لبنان في سنتي 2011 و2012. كما يقدم وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط الإصدار الأول من الطابع البريدي “حديقة البطاركة، قنوبين”. ويتخلل المناسبة كلمات لكل من جورج عرب، والمطران جوزيف نفاع، النائب البطريركي العام على منطقتي الجبة واهدن – زغرتا، والوزير حواط، فختاما كلمة البطريرك الكاردينال الراعي.