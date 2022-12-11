الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: يجب التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ السلطة غير موجودة في لبنان، نتيجة عدم تطبيق اتفاق الطائف​، وبسبب سوء تطبيق ما طُبّق.

وطالب في عظة الأحد، بالتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وقال إنه لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية.

واعتبر أنّ الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم من يرفضون التدويل، وحين يتم تعطيل الحلّ الداخلي ويُرفض التدويل، يعني أنّ هؤلاء الأفرقاء لا يريدون أي حلّ للقضية اللبنانية، وهم يريدون لبنان كما يريدون، فيما لبنان سيكون كما يريده جميع أبناءه المخلصون.

وفيما يتعلّق باجتماع حكومة تصريف الأعمال، أكّد الراعي أنّه تمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي​ الأحد الماضي، إعادة النظر في جلسة الحكومة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر.

وناشد البطريرك الماروني، الحكومة التأني في استعمال الصلاحيّات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية، ورأى أنّ أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    إدمان المخدرات
    خبأ مواد مخدرة في مكان حسّاس بجسمه
    النائبة غادة ايوب
    ايوب: الرئيس الخاضع للسلاح وسطوته غير مقبول
    رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر
    الاسمر: للإقلاع عن سياسة الإهمال القاتلة تجاه الجامعة اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    القاضية غادة عون
    القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!