الراعي يحذر من محاولة إرجاء الانتخابات: لا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد أن الانتخابات النيابية هي لا كاستحقاق دستوري دوري فقط بل كمحطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والارادة الشعبية.

وقال الراعي: “حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لذا نحذر من اي محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصر على حصولها في مواعيدها الدستورية حرصاً على حق الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان”.

وشدد على أنه وحده القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ والمهمل.

وسأل: “بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيداً من الانهيار ومن سقوط الليرة ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟ لا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك”.