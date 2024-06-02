الراعي يدعو الدولة الى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد على نية كرم بو شعيا، داعيا “للصلاة من اجل شفائه فهو في حالة غيبوبة منذ سنة بسبب حادث سير”.

أضاف: “وعلى نية المزارعين فالأرض تشكل عنصرا جوهريا من الهوية الوطنية”.

وحيا الراعي جهود مدير عام وزارة الزراعة لإبقاء المزارع في أرضه، داعيا “الدولة الى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغيّر المناخي”.

وتمنى الراعي على اللبنانيين المنتشرين تسويق المونة والصناعات الغذائية لأن ذلك يدخل العملة الصعبة الى لبنان.

وعن الوضع السياسي، قال: “لو ان السياسيين عندنا يشعرون بموهبة الروح القدس فيتحررون من مصالحهم الخاصة من اجل الخير العام”.

وسأل الراعي: “كيف يستطيع أي سياسي القيام بمهمته الخطيرة من دون العودة الى الروح القدس؟”، مشيراً إلى أنهم لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية يخلق بيئة نظيفة ويلتزم بالثوابت الوطنية.