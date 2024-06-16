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الراعي يدعو لتنفيذ القرارات الأممية وتقديم المساعدات الضرورية للبنان

منذ 18 دقيقة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

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حثّ البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد،”لاختيار شخصية استثنائية لرئاسة الجمهورية تتميّز بأخلاقيّتها ووطنيّتها وشجاعتها واتّزانها ونضجها فتسمو في الشرعية وتواجه أي تطاول عليها وعلى الكيان والدولة”.

وطالب الراعي، خلال قداس تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر من مزار سيدة لبنان – حريصا، “بتنفيذ القرارات الأممية لا سيما الـ 1559 والـ 1680 والـ 1701 الضامنة استقلال لبنان وسيادته وسلطته الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية”.

وتابع، “لإسراع المجتمعين العربي والدولي في تقديم مساعدات بحجم الانهيار في لبنان على أن تصرف بإشراف لجنة مصغّرة من الدول المانحة الى حين عودة ثقة العالم بالسلطات اللبنانية”.

    المصدر :
  • وكالات

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