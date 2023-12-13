الراعي يشعر بمؤامرة تُحاك.. وقلق سعوديّ من الفراغ في قيادة الجيش

بادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، خلال استقباله له عصر اليوم، بالقول: “عم تتعب ماهيك؟ اللبنانيّون بعذبوا”.

وكشف المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، عن أن “بخاري نقل دعم المملكة لمواقف الراعي وخصوصًا تلك التي يعبّر عنها في العظات”.

وأشار إلى أن “بخاري قال إن المملكة واللجنة الخماسيّة قلقتان من الفراغ في سدّة قيادة الجيش، وتأملان أن يقوم النواب بواجباتهم لمنع هذا الفراغ”.

كما أفاد غياض بأن “الراعي تحدث عن ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من باب الموقف الوطني ومن باب الحرص على موقع الرئاسة”، لافتًا إلى أن “الراعي يشعر بمؤامرة تُحاك في موضوع التمديد لقائد الجيش ولديه شكوك وهو بانتظار اتضاح النوايا، وحذار تفسير الموضوع وتصويره وكأنه صراع ماروني-ماروني ويدعو لعدم التلطي خلف هذا التصوير ويعرف أن اللعبة السياسية لم تعد شريفة”.