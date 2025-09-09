الراعي يفتتح مركزاً عصرياً لاستقبال الزوار في وادي قنوبين

يدشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الرابعة والنصف من عصر يوم غد الأربعاء، مبنى مركز الإستقبال العصري “بوابة قنوبين” في حديقة البطاركة.

المركز من مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس للزميل جورج عرب. قدمه، مع تجهيزاته، رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي. وهو عبارة عن قاعة تتسع لحوالي مئة شخص، مخصصة لاستقبال السياح ورواد الحج الديني، حيث يستعرضون على شاشة كبيرة فيلما حول كل إنشاءات ومرافق خدمات حديقة البطاركة، والجوار ومنها الى عمق وادي قنوبين حيث المعالم الدينية والطبيعية والتراثية.

كما في المركز نظام تطبيق الكتروني BARCODE على مجمل الإنشاءات والمعالم، وأيضا لوازم الطوارئ الطبية.

يزود الزوار بمطبوعات الدلالة والإرشاد المتعلقة بتراث ومعالم الوادي المقدس، وبلوائح أسماء وهواتف الحراس والأدلاء السياحيين لتسهيل زيارات الحج الديني والسياحة البيئية والدينية في موقع حديقة البطاركة، ومنه الى سائر أنحاء الوادي المقدس والجوار، من أرز الرب الى بشري نزولا الى نواحي أقضية زغرتا والكورة وطرابلس.

كما أعدت إمكانية استيعاب المركز لدلالات الإرشاد والتوجيه على المعالم القائمة في مختلف الأبرشيات المارونية.

وفي هذا الإطار، وجه النائب البطريركي المشرف على رابطة قنوبين المطران جوزيف نفاع، في 22 آب الماضي، كتابا الى سائر المطارنة الموارنة ليزودوا المركز بالمعطيات العلمية المتعلقة بمعالم أبرشياتهم للدلالة عليها من خلال المركز.

وأوضح رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي “ان هذا المركز هو الأول في نطاق الوادي المقدس، المحتاج الى مراكز استقبال عصرية مجهزة، وقد بادرنا الى إقامته إلتزاما منا بضرورة توفير أفضل شروط الحج الديني والسياحة الدينية، وفي ظل غياب مؤسف وغير مبرر للأجهزة الحكومية المعنية بملف الوادي المقدس”.

يشار الى ان المبنى مشيد بالحجارة الصخرية المحلية العتيقة، ووفق التقليد العمراني القائم في بيوت قنوبين، وعلى واجهته شعار حديقة البطاركة، تصميم الأخت لينا الخوند وتنفيذ الفنان نصري طوق.