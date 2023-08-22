الراعي يكشف عن "الكلمة الفصل": هكذا يضعون حدًّا للمهزلة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ “المسؤولين يعطلون بما لهم من نفوذ، انتخاب رئيس للجمهورية يَضع البلاد على الخطّ السليم”، مشيرًا إلى أنهم “يتستّرون وراء الحوار والتوافق، فيما الحلّ واحد ودستوري وهو الدخول إلى قاعة المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين، فتكون كلمة الفصل في التصويت وفقًا للمادة 49 من الدستور. وهكذا يضعون حدًّا للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان الديموقراطي البرلماني الحضاري”.

وأضاف خلال قداس تكريس مذبح كنيسة يسوع الملك بعد ترميمها وإنارة تمثال الواجهة: “نحيّي كل مؤسساتنا الخيرية والتربوية والاستشفائية والإنمائية التي تعمل من أجل إنماء الشخص البشري إنماءً شاملًا، ونحيّي كل أصحاب المبادرات الخاصة، والمحسنين الذين يسندون هذه المؤسسات، ومعلوم أن هذه المؤسسات تقوم مقام الدولة، وتُخفف عن أعباء مسؤولياتها. ولكن من المؤسف أن السلطات المدنية تهُمل هذه المؤسسات، وتحجب عنها المستحقات المالية سنة واثنتين وثلاثًا وأربعًا من دون أي شعور بالمسؤولية، فيما هم بددّوا أموال الخرينة بالسرقة والنهب والتهريب والتبذير”.