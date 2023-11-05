الراعي ينتقد الكلام عن إسقاط قائد الجيش.. وينقل مخاوف روما من الحرب

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد في بكركي، إلى أنّه “يجب مهما كلف الأمر انتخاب رئيس للجمهورية وحماية المؤسسات بدلًا من التخطيط لإسقاط هذا أو ذاك أو التلاعب في القيمين على هذه المؤسسة أو تلك”، معتبرًا أنه “من المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من تاريخ لبنان”.

ورأى الراعي في عظة الأحد من بكركي، أنّ “مثل هذا الكلام يحط من عزيمة مؤسسة الجيش التي تحتاج إلى مزيد من الدعم وهي منبع ثقة المواطنين واستقرارهم”.

وأكد الراعي “أننا نعبر عن ألمنا مما يجري في غزة الجريحة من حرب هدامة إبادية ينصب فيها الحقد بقوة القنابل، وكذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، مشددًا على أنّ “الحل الوحيد للسلام هو قيام الدولتين بنتيجة ‏المفاوضات، وقد آن الآوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم”.

الراعي أشار إلى أنّه بحث مع رئيسة حكومة إيطاليا ضرورة انتخاب رئيس وموضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وضرورة وقف النار في غزة، لافتًا إلى أنّ “كل الذين التقيناهم في روما عبروا عن تخوفهم من انتقال الحرب إلى لبنان”.