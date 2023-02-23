الراعي يُؤيّد كلّ تحرّك يُعمّق وحدة اللبنانيّين: لرفع الصوت رفضًا للوضع الراهن

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تأييده لكل تحرك يهدف إلى “تعميق وحدة اللبنانيين وتحصينها بمابدرات السلم الأهلي”.

جاء ذلك خلال استقبال الراعي مكتب المنسقية العامة لشبكة أمان السلم الأهلي، وتحدث باسمه المحامي عمر الزين معرّفًا بالمنسقية وبدورها على مستوى الحوار الوطني، وقال: “يندرج في هذا الإطار سعي المكتب إلى عقد سلسلة لقاءات حوارية تشاورية تقارب مجمل القضايا الوطنية الراهنة برعاية ومشاركة المرجعيات الدينية والهيئات الحوارية القائمة، وفاعليات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية، ونتطلع الى عقد لقاء برعاية صاحب الغبطة في بكركي، هذا الصرح الجامع.”

بدوره، أبدى الراعي “موافقته على استضافة الحلقة الحوارية المقترحة في بكركي في أقرب وقت ممكن لنقل صرخة اللبنانيين من جهة، ورفع صوت الرفض للوضع الراهن من جهة أخرى”.

كما كانت مداخلات لعدد من الحاضرين أكدت “دعم مواقف البطريرك الوطنية، ودعوته المتكررة إلى تصحيح الأوضاع المتزايدة الخطورة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتأييده كل المبادرات الهادفة إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، كما طالب الوفد البطريرك الراعي بـ “توسيع حلقات لقاءاته ومشاوراته لكي تتجاوز الإطار المسيحي إلى الإطار الوطني الجامع على قاعدة أن بكركي هي مرجعية وطنية جامعة للبنانيين”.

كذلك، إلتقى الراعي رئيس مرفأ بيروت الجديد عمر عيتاني، الذي عرض له أوضاع المرفأ والخطط التي تعد للنهوض من جديد بهذا المرفأ الحيوي.

واستقبل الراعي، سفيرة لبنان في الغابون ألين يونس، وعرضت معه لأوضاع الجالية، ثم التقى سفير سريلانكا كابيلا سوسنتا جايويرا بعد تسلّمه مهامه في لبنان.