الراعي يُحذّر: هويّة لبنان ورسالته مهدّدتان.. والسبب عدم تطبيق الطائف

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على أن “هويّة لبنان ورسالته مهدّدتان بالتشويه والانهيار، بسبب عدم الالتزام بمضمون الدستور وعدم تطبيق الطائف نصًّا وروحًا”.

وأشار الراعي في عظة قداس الأحد، إلى أنّ “مطالبتنا بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكي يحافظوا هم على هويتهم ورسالتهم في وطنهم من جهة، ولكي لا يكونوا سببًا في تشويه هويّة لبنان ورسالته”.

وأضاف: “مشكورة لجنة الدول الخمس على حمل همّ لبنان ومستقبله أكثر من السلطات اللبنانية المستمرة بالهدم”.

من جهة ثانية، قال الراعي إننا “سنُطالب بدعم موازنة الجامعة اللبنانية التي تدنّت بشكل خطير”.