الراعي من صور: لا نرضى أن تشطب هذه القضية بلحظة بل نسعى للسلام الدائم

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى “العمل على السلام وإعطاء حق الشعوب المقهورة حقوقها”، وذلك في زيارة الى صور وبلدات جنوبية.

وقال: “هذه الزيارة التضامنية في ظل الظروف الصعبة هي واجب إنساني أمام هول ما يحصل وهي من أجل السلام. وإن أجمل عطية أعطاها الرب للانسان هي السلام، وبخاصة أن هذه المنطقة تدفع اثمان حرب لا يوجد فيه أي شعور إنساني والتي تدمر وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولا نقدر الا ان نأتي الى صور لنقول لكل أهلنا في الجنوب أننا الى جانبكم ومعكم ونتوجه بالتحية لجميع الحضور”.

وأضاف: “نحن حرصاء على أن نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وأن هذه الحرب المدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الانسانية، وقد اتينا لنعلن السلام. وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل انسان له دور ولا نرضى ان يشوه دور الانسان. نريد ان نقف في وجه الحقد والكراهية و البغض ونحن اخوة، وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية”.

وتابع: “كل البلدات تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، و قد اضطر اهالي البلدات الجنوبية الى ترك منازلهم، ونوجه التحية لكل البلدات والاهالي الذين هم اخوتنا واهلنا وندعو لحماية الوطن والاهتمام . وعلينا ان نعمل من اجل القضية الفلسطينية التي عمرها ٧٥ سنة، ونعلن اننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى ان تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم”.

وشدد الراعي على أن حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام وسنعمل على أن نكون صانعي السلام.