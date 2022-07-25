الرامي: القطاع السياحي قاطرة كل القطاعات الانتاجية

أبدى نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، خلال حديث لقناة “الحرة”، تفاؤلا بالموسم السياحي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن “جميع المعنيين بالقطاع السياحي مصرّون على إنجاح هذا الموسم”.

وأوضح أنه في “بداية العام 2019، كان عدد المؤسسات المطعمية في لبنان 8500 مؤسسة، لكن بسبب الأزمات المتلاحقة اصبحنا اليوم 3500 مؤسسة، وهذا العدد لا يكفي، لكن الأكيد ان هذا الصيف يمكن ان يشكل مدماكًا لإعادة البناء عليه سياحيًا”.

وطمأن الرامي، الى “سلامة الغذاء في المطاعم”، معتبرًا أن “القطاع في حالة إدارة أزمة وصمود وإثبات وجود رغم كل التحديات. وهناك اصرار من المؤسسات للمحافظة على الجودة والنوعية والخدمة الأفضل”.

ولفت إلى أنّ “الأزمات الاقتصادية صعّبت على اللبناني السفر، علمًا أن الاحصاءات كانت تظهر أن نحو 300 الف لبناني، كانوا يسافرون للسياحة في الخارج. في المقابل تعززت السياحة الداخلية وشهدنا نموا لبيوت الضيافة في المناطق البعيدة والأطراف. وبالتالي اصبح لبنان عاصمة سياحية وليس بيروت فقط”.

وأكّد الرامي، أنه “قبل الأزمة في عام 2019 كنا نوظّف 160 ألف شاب وشابة وللأسف خسرنا قسما كبيرا من هذه الشريحة ونأمل ان نستعيدها شيئا فشيئا”.

كما رأى أنّ “القطاع السياحي هو قاطرة كل القطاعات الانتاجية، وعندما تزدهر السياحة تزدهر معها الزراعة والصناعة والصناعات الغذائية”.