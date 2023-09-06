الرامي لصوت بيروت: دخل المطاعم والملاهي بلغ ٣ مليار دولار هذا العام

لا شك أنّ الموسم السياحي هذا العام كلن ممتازًا ومميزًا، وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الجاري 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبيّن زيادة بحوالي 16 بالمئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 بالمئة في عدد الرحلات الجوية.

فقد بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الجاري مليونين و548 ألفًا و58 راكبًا مقابل مليونين و201 ألفًا و237 راكبًا في نفس الفترة من العام 2022.

وقال وزير السياحة وليد نصار إن “مردود الموسم السياحي لهذا الصيف في لبنان من إنفاق الوافدين بلغ 10 مليارات دولار حتى الآن”.

وحول الحركة في المطاعم، لفت رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ الموسم السياحي هذا العام كان ناجحًا جدًا، وقدم أصحاب المطاعم والمقاهي وأماكن السهر أداءً ممتازًا لجهة الجودة والنوعية والخدمة، مشيرًا إلى أنّ كل الزائرين من مغتربين وسياح وأجانب أشادوا بالمطبخ اللبناني وباللقمة الطيبة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وإذ أكد الرامي أن تقديم النوعية والجودة والخدمة الجيدة أولوية بالنسبة لنا، أشار إلى أنّ التقديرات الأولية للدخل السياحي لهذا العام في قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي بحدود ٣ مليار دولار في هذا القطاع فقط، وليس في القطاع السياحي ككل.

وردًا على سؤال حول فتح مطاعم جديدة هذا العام، قال الرامي: قبل العام ٢٠١٩ كنا ٨٥٠٠ مؤسسة، في العام ٢٠٢٢ انخفض العدد إلى ٤٥٠٠ مؤسسة، أما في الشهر الرابع من هذا العام تمّ فتح ٢٥٠ رخصة، وثم ارتفع العدد إلى ٤٠٠ مؤسسة على مساحة الوطن، لافتًا إلى أنّ القطاع ساهم في تأمين ٢٥ ألف وظيفة هذا الموسم، وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار.

وختم الرامي بالقول: في أوائل أيلول، يبدأ المغتربون والسياح بالمغادرة، ونحن في هذه الفترة نترقب السوق الذي توسع مع ٤٠٠ مؤسسة جديدة، واعتمادنا سيكون على الزبائن الموجودين في لبنان، متمنيًا أن تتمكن المؤسسات السياحية بين الموسمين من الصمود، مؤكدًا أن الموسم السياحي الناجح سيسمح للمؤسسات أن تستمر.