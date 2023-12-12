بعد توقف دام لعدة سنوات.. الجزائر تستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان وسوريا

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

وبحسب صحيفة “النهار”، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي:

الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءًا من 21 كانون الأول 2023.

كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 كانون الثاني 2024.

وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:

الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.

الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.

يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.