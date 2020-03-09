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الرحلات بين بيروت والسعودية متوقفة من اليوم !

غرّد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

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“قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ولبنان والدول التي تم تعليق السفر إليها، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية”

 

أكدت مصادر في مطار بيروت أن السلطات السعودية إتخذت قراراً وقائياً من إنتشار فيروس كورونا في المملكة، ويقضي هذا القرار بعدم إستقبال رحلات من عدة مطارات ومنها مطار بيروت الدولي، وبالتالي لا رحلات من بيروت الى السعودية بعد اليوم، أقله لحين إنحصار الوباء.

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