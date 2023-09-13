"الرحلة الأخيرة" للودريان.. واجتماع مرتقب لـ "الخماسيّة" في نيويورك!

كشفت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعم مبدأ الحوار بين القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك اللجنة الخماسية، وأنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي تبنّى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بالثلاثة، يضع بين اللبنانيين فرصة نادرة لبداية مسار الحل، معتبرًا أنّ الرفض والاعتراضات للحوار لن توصل إلى أي مكان.

وعلمت “الجمهورية” أنّ اللجنة الخماسية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك.

كما أشارت إلى أنّ الموفد الفرنسي استفسر بالتفصيل من بري عن مبادرته الحوارية، وقال له: “نحن نؤيّدك للآخر. وهذه أفضل مبادرة ممكنة”. ونقلت عن لودريان تأكيده أنّ تحرّكه يحظى بموافقة اللجنة الخماسية، وأنّ هذه هي “آخر رحلة لي إلى بيروت”.

غير أنّ مصادر سياسية بارزة قالت لـ”الجمهورية”: “لا شيء جديدًا حتى الآن، وما دام هناك فريق يرفض الحوار فلن يحصل الحوار، وبالتالي لن تكون هناك جلسات انتخاب في مجلس النواب، ولن يكون هناك رئيس”.