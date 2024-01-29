الرسائل الدولية للقيادات الرسمية اللبنانية لم تتوقف.. وهذا ما حذّرت منه

علمت “نداء الوطن” من مصدر ديبلوماسي أنّ الرسائل والتحذيرات الدولية للقيادات الرسمية اللبنانية لم تتوقف، وعبرها إلى “حزب الله”.

وحذّرت الرسائل “من مغبة عدم الأخذ بالنوايا الإسرائيلية الحربية ضد لبنان”، ومشددة على أنّ “معادلة ربط الهدوء على الجبهة اللبنانية بوقف إطلاق النار في غزة، تعني “الحزب” وحده ولا تعني الحكومة الإسرائيلية”.

وقال المصدر إنّ “آخر الرسائل الدولية التي وصلت إلى بيروت، تقول إن الخشية كبيرة من أن ينطلق مسار التفاوض وصولاً إلى الحل بين إسرائيل و”حماس”، بينما لبنان يشغل جبهته من دون ضمانات لحقّه في توقف العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي عند الدخول في وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشار الى أنّ الوزراء الأوروبيين الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن ينتقلوا إلى لبنان، سمعوه يقول إنه “يضع هدفاً لعملية عسكرية شبيهاً بالهدف الذي وضعه أرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق لاجتياح لبنان عام 1982، وهو إبعاد “حزب الله” إلى ما بعد خط الأوّلي، وليس كما يُقال إلى شمال الليطاني”.