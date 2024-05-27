مستشفى "الرسول الأعظم": ما حصل من إعتداء يتجاوز جميع الحقوق والقوانين

استنكر مستشفى “الرسول الاعظم” في بيان، “الإعتداء الصهيوني الغاشم الإجرامي على مستشفى الشهيد صلاح غندور في جنوب لبنان المقاوم، الذي ادى الى استشهاد مدني وجرح عاملين صحيين من داخل المستشفى، اثنين منهم في حالة الخطر، بالإضافة الى إلحاق اضرار فادحة بقسم الطوارىء والأقسام الأخرى”.

واعتبر أن “ما حصل من اعتداء، يتجاوز جميع الحقوق والقوانين الدولية لحماية المرافق الطبية والكادر الذي يعمل ضمنها”.

ووجه “كل التحايا والشكر لمستشفى الشهيد صلاح غندور وللمستشفيات الموجودة في الخطوط الأمامية ضمن جنوب المقاومة وللطواقم الطبية فيها الصامدة، والتي لم تتأخر عن تقديم الخدمة الصحية للجرحى وللمرضى كافة، ولن ننسى مستشفيات غزة التي تتعرض يوميا مع طواقمها الطبية تحية إنحناء لمقاومتهم وصمودهم أمام الكيان الغاصب “.