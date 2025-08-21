الرصاص الطائش يهدد الشمال وعكار بالعتمة الشاملة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنّ حوادث إطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط النقل الهوائية/توتر عالٍ تتكرر في الآونة الأخيرة بشكل لافت، خصوصاً في محافظتي الشمال وعكار.

وأوضحت المؤسسة أنّ الاعتداءات طالت خطوط النقل الرئيسية في بلدات كوسبا وحلبا حيث يمر خط ديرنبوح – بعلبك (220 ك.ف.)، وفي بلدات حيلان وعدوى حيث يمر خطا ديرنبوح – سماريان (220 ك.ف.) وديرنبوح – بارد (66 ك.ف.)، إضافة إلى بلدات الجديدة والحسنية حيث يمر خط ديرنبوح – سماريان (220 ك.ف.)، وفي عاصون حيث يمر خط بارد – عاصون (66 ك.ف.)، وكذلك في الضم والفرز – أبو سمرا/طرابلس حيث يمر خط كوسبا – بحصاص (220 ك.ف.).

وأشارت إلى أنّ هذه الاعتداءات تسببت بسقوط خطوط حماية وتضرر عدد كبير من النواقل، ما يعرّض سلامة الاستثمار والسلامة العامة للخطر الشديد، ويؤدي إلى أضرار جسيمة على شبكات النقل، ولا سيما الخطوط الرئيسية التي تغذّي محافظتي الشمال وعكار بالتيار الكهربائي، وهي:

ديرنبوح – بعلبك (220 ك.ف.)

ديرنبوح – القبيات – بيت ملات (66 ك.ف.)

ديرنبوح – سماريان (220 ك.ف.)

كوسبا – بحصاص (220 ك.ف.)

وجددت مؤسسة كهرباء لبنان مناشدتها المواطنين التوقف عن إطلاق الأعيرة النارية على خطوط التوتر العالي، محذّرة من أنّ استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى حرمان عكار والشمال من التغذية بالتيار الكهربائي، فضلاً عن الأخطار المباشرة على السلامة العامة.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك الجهات المعنية للتقصي عن الفاعلين وإيلاء القضية العناية القصوى، لما تتسبب به هذه الأعمال التخريبية من أضرار فادحة على منشآت المؤسسة، وحرمان المواطنين من الكهرباء، إضافة إلى تكاليف مالية إضافية هي بغنى عنها.