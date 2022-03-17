الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرغيف متوفّر حتى الساعة.. ولكن

منذ 6 ساعات
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

طمأن رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز أنطوان سيف، إلى أنّ الرغيف متوفّر حتى الساعة، آملاً في ألا نتّجه إلى أزمة.

وأعلن سيف، في حديث إذاعي أن مخزون القمح الموجود في المطاحن وفي السفن في البحر يكفي لبنان حوالى شهر و10 أيام، لافتاً إلى أنّ هناك لجنة تعمل على إيجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا لاستيراد القمح ولكن لا نتائج حتى الآن.

وأوضح أن بعض المطاحن لا يملك القمح، متخوّفاً من عدم التمكّن من إيجاد سوق بديل قبل نفاد مخزون لبنان.

يذكر أنه طمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري في تصريح سابق له اللبنانيين ألا أزمة رغيف وطحين في لبنان، داعياً اياهم الى عدم الهلع.

وقال برباري في حديث إذاعي: “هناك عملية شراء جديدة لباخرتين من قبل احد اصحاب المطاحن، والكمية متوفرة لشهرين، متوقعاً ان يرتفع ربطة الخبز سيرتفع قليلا او ينخفض وزنها قليلاً في الايام المقبلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ سامي ابي المنى
    شيخ العقل لـ”أهل الحكم”: استعيدوا العلاقات الرائدة مع دول الخليج
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    “قرار إجازة التصدير”.. توضيح من مكتب وزير الصناعة
    وزارة المالية
    وفد من سفراء “مجموعة السبع” في وزارة المالية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آثار القصف الروسي في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”
    انفجار المرفأ
    الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر