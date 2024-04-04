الشيخ بكر الرفاعي: جزء من استراتيجية العدو أن يتكتم عن خسائره والمطلوب تفعيل دعم غزة

استقبل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في دارته في مدينة بعلبك، ممثل حركة “حماس” في لبنان احمد عبد الهادي، على رأس وفد من الحركة.

وتم التباحث في “عملية طوفان الاقصى المستمرة منذ ستة أشهر والمفاوضات الجارية لوقف العدوان الإسرائلي”.

وأكد عبد الهادي “تمسك المقاومة بالنقاط الاربع التالية: وقف اطلاق النار بشكل دائم وشامل، ⁠الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من غزة، ⁠عودة كاملة للنازحين الى منازلهم، وإزالة آثار العدوان (معالجة مشكلة الإيواء، الاغاثة لكل غزة، والإعمار)، مقابل مرونة مدروسة في صفقة الأسرى، مع التزامات وضمانات دولية بخصوص الشروط الأربعة”.

وبدوره أبدى المفتي الرفاعي “التقدير الكامل لهذه المقاومة الباسلة، ولهذا الصمود الأسطوري الذي استمر لأكثر من ستة أشهر وما زال، وهو أمر بحد ذاته فاق كل التوقعات والمعايير، والأمور في خواتيمها، ونتائجها إن شاء الله إيجابية، ولصالح المقاومة الفلسطينية”.

واعتبر أن “جزءاً من استراتيجية العدو أن يتكتم عن خسائره، والمطلوب تفعيل دعم غزة بشتى الوسائل المادية والمعنوية والإعلامية والتأكيد على وجود جرعة تفاؤل، والأمل كبير جداً بإذن الله في القادمات من الأيام”.