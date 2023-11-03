الرفاعي: كل خاصرة للصهاينة يجب أن ينشط فيها القلق والألم

اعتبر مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أنّ “غزة انتصرت وأسقطت المشروع السياسي لليمين الإسرائيلي”، لافتًا إلى أنّ “إساءة التقدير وتقاطع المعلومات الخاطئة لدى الإسرائيلي وأعوانه، بالإضافة إلى التوحش الذي غيّر الرأي العام العالمي، فرصة كبيرة لتهشيم أنف العدو وضربه بقوة تمهيدًا للضربة القاضية”.

الرفاعي رأى في رسالة “منبر الجمعة” أنّ “كل خاصرة للصهاينة يجب أن ينشط فيها القلق والألم، وتشتعل فيها الحرب سواء أكانت الخاصرة إعلامية أو سياسية أو أمنية أو عسكرية”.

وتابع: “يتوحشون ولسان حالهم يقول: نقتلهم ولا يموتون، تشطب جيلاً فيخلفه جيل أشد شراسة، تشطب رجلاً وتتجرع السم لاحقاً على يد أبنائه لتجدهم أقسى منه وأصلب، ما أصعب أن يدفعك أعداؤك إلى النفق”.

الرفاعي لفت إلى أنّه “تعرقل انتخاب رئيس للبلاد في ظروف أقل خطورة وضراوة وقساوة، نحن على صفيح ساخن، كل شيء سيتغير، والأولوية اليوم لوحدة الشعب اللبناني وحماية الدستور والتمسك بالطائف”.

وحذر من “امتداد الفراغ إلى المراكز الهامة في الدولة اللبنانية وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكل مقومات الدولة التي نحرص عليها، فهي ملاذ اللبنانيين في دورهم ورسالتهم الحضارية في هذا الشرق”.

وأكد الرفاعي أن “مجلس المفتين في لبنان يدعو إلى التكامل مع خطة الطوارئ الحكومية، بالاستعداد المُبكِّرِ لمواجهة تداعيات أيِّ عدوان إسرائيليّ على لبنان”.