الرياشي: تعيين قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية سابقة قاتلة للمسيحيين

أكد النائب ملحم الرياشي أن الظلمة طالت لكن النور انتصر في النهاية وها هو زمن صحوة الرأي العام المسيحي قد أطلّ في الانتخابات الاخيرة بعدما غمره التضليل لسنوات.

وأضاف: “منذ سنين حققت بكركي معركة البطولة لإنشاء لبنان والدفاع عن لبنان”.

وأكد رفضه المزايدة على بكركي ورفض الحملات عليها قائلاً: “أي نحنا منلمّ الصينية وهيك منساعد بعضنا وما منخجل”.

وفي موضوع قيادة الجيش قال: “أي تعيين في غياب رئيس الجمهورية سيكون سابقة قاتلة للمسيحيين ومن لهم وما لهم في لبنان والشرق إلا هذا الرئيس الوحيد في لبنان والأوحد، فلننتخب رئيساً تكون له الكلمة الفصل في تعيين موظفي الفئة الاولى ولا سيما قائد الجيش، أما اليوم فلا”.