الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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الرياشي عن قضية الحضانة: لعقوبة تشبه قسوة الاعتداء على الأطفال

منذ 5 دقائق
ملحم الرياشي

ملحم الرياشي

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غرّد النائب ملحم الرياشي عبر حسابه على “تويتر”، موجهًا “تحية للقضاء والقوى الأمنية في قضية حضانة الأطفال في الجديدة”.

وقال الرياشي: “نعم لملاحقة جدية ونعم لتوقيف كل المتورطين فورًا، ونعم لعقوبة تشبه قسوة الاعتداء على الأطفال من دون أي نوع من أنواع التساهل على الإطلاق”!

يشار إلى أنّه وفي سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرّض أطفال للضرب والتعنيف داخل أحد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985)، بحسب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وأكدت القوى الامنية أن التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.

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