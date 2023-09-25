الرياشي: لا اقتصاد من دون سياسة مستقرة

في اطار العودة الى متابعة لقاءات “استماع” في المتن الشمالي تابع النائب ملحم الرياشي اجتماعاته مع مكاتب الدوار ومار موسى والعيرون وزرعون والعيون وبعبدات وضهر الصوان وبحرصاف، مستمعاً الى مشاكلهم وهمومهم واخبارهم على اختلافها، ومن ثمّ حدثهم الرياشي عن اين اصبح التحقيق في قضية الياس الحصروني وكيف تتابعها قيادة القوات وابناء عين ابل والجنوب، كما تناول رئاسة الجمهورية متحدثاً عن الموفد القطري وتكامله مع المسعى الفرنسي من ضمن اللجنة الخماسية للولوج الى انتخاب رئيس وسطي يكون نقطة التقاء بين الاطراف جميعها، معتبراً ان منتصف تشرين المقبل قد يكون مفصلياً على هذا الصعيد وقد نصل خلاله الى رئيس يعيد انتظام العمل السياسي وبالتالي الاقتصادي في البلاد.

وختم الرياشي، انه لا يمكن ان ينهض اقتصاد من دون سياسة مستقرة والعهد السابق اكبر مثال على ذلك.​